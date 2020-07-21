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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПОЛГОДА В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ УСЛУГАМИ ПО ЛЕСОЗАГОТОВКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 1100 ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП
12:52 22.07.2020
За полгода в биржевых торгах услугами по лесозаготовке приняли участие более 1100 частных организаций и ИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», раньше их число едва превышало тысячу, но в результате активной заинтересованности Министерства лесного хозяйства в развитии здоровой конкуренции созданы условия для роста представительства на торгах частного бизнеса.
Благодаря этому лесхозам удается существенно снижать затраты и повышать эффективность производства.
Так, в 2019 г. покупатели лесозаготовительных услуг (а это в основном лесхозы) за счет снижения цены на биржевых торгах сэкономили 3,21 млн BYN, а за 1-е полугодие 2020 г. - 3,13 млн BYN.
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