В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 11 млн тонн грузов, или 98% к первому полугодию 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 587,8 млн тонно-километров, или 100,3% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовались 58,7 млн человек, или 85% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 449,5 млн пассажиро-километров, или 82% к уровню первого полугодия 2019 г.