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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СНИЗИЛИСЬ НА 2%
12:37 22.07.2020
В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 11 млн тонн грузов, или 98% к первому полугодию 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 587,8 млн тонно-километров, или 100,3% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовались 58,7 млн человек, или 85% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 449,5 млн пассажиро-километров, или 82% к уровню первого полугодия 2019 г.
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