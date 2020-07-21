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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЕНО ЗА МЕСЯЦ ЭЛЕКТРОПОЕЗДАМИ ПО МАРШРУТУ СВЕТЛОГОРСК-ЖЛОБИН-МИНСК
11:58 22.07.2020
Белорусская железная дорога перевезла более 14 тысяч пассажиров за первый месяц курсирования электропоездов региональных линий бизнес-класса ЭПР по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в прямом сообщении Минск - Светлогорск-на-Березине новой услугой воспользовались более 5 тысяч пассажиров.
Напомним, электропоезда по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск стали регулярно курсировать с 21 июня. Благодаря этому у жителей Светлогорска появилась возможность ежедневного проезда в утреннее и вечернее время в столицу и обратно на комфортабельных электропоездах. Перевозки осуществляются современными составами европейского уровня ЭПР.
Открытие регулярного движения электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск стало возможным благодаря завершению электрификации на участке Жлобин-Подольский — Светлогорск-на-Березине. Это один из этапов реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров общей протяженностью 141 км, который планируется завершить до конца 2021 года. Реализация данного проекта позволит довести долю электрифицированных участков до 25% от общей протяженности железнодорожных линий и организовать в перспективе на всем протяжении данного участка движение пассажирских и грузовых поездов на электровозной тяге.
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