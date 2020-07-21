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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 9,2%


11:42 22.07.2020

В первом полугодии 2020 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1184,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с первым полугодием 2019 г. в сопоставимых ценах на 9,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 153,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 9,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 156,9 тыс. тонн, что на 9,4% больше, чем в первом полугодии 2019 г., молока произведено 685,1 тыс. тонн (на 8% больше), яиц – 226,5 млн штук (на 15,5% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 151,9 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2019 г. увеличилось на 10%, молока произведено 669,4 тыс. тонн (на 8,5% больше), яиц – 181,3 млн штук (на 20,2% больше).

На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 689,8 тыс. голов, или 99,3% к уровню 1 июля 2019 г., в том числе коров – 223 тыс. голов (на 0,2% больше). Численность свиней составила 616,9 тыс. голов, что на 14,1% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 441 тыс. тонн кормовых единиц, или 112,8% к 1 июля 2019 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 8,6 центнеров кормовых единиц (на 1 июля 2019 г. – 7,6 центнеров).
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