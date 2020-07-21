ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» СОЗДАСТ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

11:17 22.07.2020 В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 21 июля 2020 года зарегистрировано ООО «Сибериа», учрежденное при участии белорусского, литовского и российского капитала. Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «Сибериа» планирует реализовать инвестиционный проект, связанный с созданием нового производства по переработке древесины. Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь иностранные инвестиции в экономику Могилевской области, а также увеличить объем регионального экспорта. Численность принятых на дополнительно введенные рабочие места работников составит не менее 40 человек.