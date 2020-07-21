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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» СОЗДАСТ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
11:17 22.07.2020
В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 21 июля 2020 года зарегистрировано ООО «Сибериа», учрежденное при участии белорусского, литовского и российского капитала.
Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «Сибериа» планирует реализовать инвестиционный проект, связанный с созданием нового производства по переработке древесины.
Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь иностранные инвестиции в экономику Могилевской области, а также увеличить объем регионального экспорта.
Численность принятых на дополнительно введенные рабочие места работников составит не менее 40 человек.
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