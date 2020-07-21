В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 6023,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах – 98,9% к уровню первого полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,2%, в обрабатывающей промышленности – 98,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,3% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,1%.