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ЭКОНОМИКА РБ


СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЫ В БЕЛАРУСИ ПОДЕШЕВЕЛА ЗА НЕДЕЛЮ НА 0,35%


10:42 22.07.2020

Цены на продукты, входящие в продуктовую корзину семьи из четырех человек, используемую при расчете бюджета прожиточного минимума в Беларуси, подешевели за неделю, с 14 по 20 июля 2020 года, на 0,35% до 131,17 рубля. Такая информация опубликована на сайте Ковидономика Беларуси.

На 14 июля стоимость такой продуктовой корзины на одного человека в месяц составляла 131,62 рубля.

При этом стоимость корзины 20 июля остается выше на 5,91% стоимости корзины 7 апреля, когда трекинг цен был начат.

C 14 июля по 20 июля подорожали только бобовые и свинина. Вместе с тем цены снижались на огурцы и фрукты.

Цены мониторятся на сайте с услугой доставки. В продуктовую корзину входят 42 группы товаров (подробнее можно увидеть на графике), для каждой группы выбирается самая дешевая альтернатива. Иногда цена изменяется в связи с заменой товара в группе.

Индекс цен на продукты не является отражением инфляции. Во-первых, при расчете инфляции (индекса потребительских цен) учитывается более широкий набор продуктов. Во-вторых, кроме продуктов туда входят непродовольственные товары и услуги. Кроме того, экономический шок, вызванный COVID-19, может серьезно изменять структуру спроса, а значит цены на разные группы товаров могут двигаться разнонаправлено. Цены также могут расти в первую очередь в онлайн-ритейле.

Однако поскольку в качестве набора продуктов выбрана корзина для расчета бюджета прожиточного минимума, а продукты занимают значительную часть расходов для людей с невысоким уровнем доходов, динамика цен на продуктовую корзину хорошо отражает изменение цен для наиболее уязвимых слоев населения.
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