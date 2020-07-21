ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛСЯ НА 1,7%

09:48 22.07.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за первое полугодие 2020 г. в текущих ценах составил 5155,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,7% меньше к уровню первого полугодия 2019 г.