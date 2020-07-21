Предприятия «Беллегпрома» в первом полугодии 2020 года произвели продукции на 310 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, 53% выпущенных товаров поставлено на экспорт в 42 страны мира. Сохраняется положительное сальдо внешней торговли: в текущем году оно достигло $78,6 млн.

С мая обеспечена положительная динамика экспортных поставок (апрель - $14,7 млн, май - $18,8 млн, июнь -$ 27,3 млн).

Активно ведется работа по диверсификации экспорта и расширению рынков сбыта. Так, например, в январе-мае 2020 г. экспорт льняных тканей «Оршанского льнокомбината» в Японию увеличился почти в 4 раза и составил – $619,3 тыс. В мае организована первая поставка льняных тканей в Уругвай.

Продукция ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» начала реализовываться в США; ОАО «Добрушский фарфоровый завод», ОАО «Витебские ковры» – в Чехии, СП ЗАО «Милавица» – в Румынии.

Кожевенная отрасль нарастила объемы поставок кожевенной продукции на традиционных рынках сбыта. «Минское производственное кожевенное объединение» увеличило поставки в Польшу (с $33,8 тыс. до $1,1 млн), в Российскую Федерацию (с $930 тыс. до $1,4 млн). ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» вышел на рынок КНР: уже поставлена продукция на $89 тыс.