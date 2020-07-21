За январь-май 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,6%, рентабельность продаж – 6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 2,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 25,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 4,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,8 млрд рублей, или 15,8% от общего объема кредиторской задолженности.