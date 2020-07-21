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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 1,5%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 8,2%
18:11 21.07.2020
В Гомельской области розничный товарооборот в первом полугодии 2020 г. составил 2 910,1 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,8% розничного товарооборота области, в первом полугодии 2020 г. составил 2642,7 млн рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 111,5 млн рублей, или 84,3% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.
В первом полугодии 2020 г. оптовый товарооборот составил 3 771,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,8% к уровню первого полугодия 2019 г.
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