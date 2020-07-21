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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА БЕЛАРУСИ НА 2021 ГОД ПРЕДПОЛАГАЕТ КУРС ДОЛЛАРА В РАЙОНЕ BR2,4
18:04 21.07.2020
Проект бюджета Беларуси на 2021 год предполагает курс доллара в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть заложена на уровне около $40 за баррель. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина.
"Что касается бюджета, то главное требование - сбалансированность, обслуживание обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов. Бюджет на будущий год предлагается формировать исходя из целевого сценария экономического развития. Это ВВП на уровне 103,5%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть - около $40 за баррель", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
По его словам, данный подход сопряжен с дополнительными рисками, для их нивелирования потребуется реализация ряда системных мер бюджетно-налоговой политики.
"Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка Br350 млн", - отметил премьер-министр.
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