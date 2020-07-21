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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД СМАРТФОНОМ ТЕПЕРЬ МОЖНО ВО ВСЕХ СТОЛИЧНЫХ ТРАМВАЯХ


17:53 21.07.2020

В подвижном составе столичных трамвайных маршрутов внедрили систему TIX. Возможность оплаты проезда смартфоном действует с 21 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Чтобы воспользоваться виртуальной оплатой проезда, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту: Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ. Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Оплатить билет можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Кроме того, в TIX можно приобрести билет, а затем, оказавшись в салоне трамвая, выбрать кнопку «Оплатить» напротив нужного номера своего транспорта.

С 4 мая TIX работает и в автобусных маршрутах №1 и №100.
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