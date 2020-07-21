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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ НА 2,4%


17:40 21.07.2020

В первом полугодии 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Гомельской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 970,6 млн рублей, или 97,6% к уровню первого полугодия 2019 г. в сопоставимых ценах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 925,2 млн рублей (97,9%).

В хозяйствах всех категорий производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 111 тыс. тонн, что на 2,3% больше, чем в первом полугодии 2019 г., молока произведено 505 тыс. тонн (95,3%), яиц – 233,8 млн штук (101,8%).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 103,9 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2019 г. увеличилось на 3,3%, молока произведено 486,5 тыс. тонн (95,4%), яиц – 178,9 млн штук (101,9%).

На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 648,9 тыс. голов, или 95,4% к уровню 1 июля 2019 г., в том числе коров – 225,9 тыс. голов (99,4%). Численность свиней составила 354,6 тыс. голов (100,3%).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 213,9 тыс. тонн кормовых единиц, или 106,2% к 1 июля 2019 г. В расчете на одну условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 4,4 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2019 г. – 3,9 центнера).
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