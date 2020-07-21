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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЛАНИРУЮТ В 2021 ГОДУ РОСТ ВВП БЕЛАРУСИ НА 3,5%
17:35 21.07.2020
Правительство Беларуси планирует в 2021 году рост ВВП Беларуси на 3,5%. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина.
Роман Головченко отметил, что Правительство планирует в 2021 году рост ВВП Беларуси на 3,5%.
"Предлагаемый прогноз по темпам роста экономики (в 2021 году - прим.) на уровне 103,5% при оценке текущего года в 100% (нулевой рост ВВП - прим.) достаточно напряженный. Больше половины этого прироста - 1,9 процентного пункта - планируется обеспечить за счет внешнего спроса. Решение этой задачи потребует четкой и продуманной экспортной стратегии", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
В этой связи он поручил Минэкономики "творчески подойти к формированию номенклатуры товарных балансов на следующий год, дополнить ее конкурентоспособными позициями".
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