Правительство Беларуси планирует в 2021 году рост ВВП Беларуси на 3,5%. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина.

Роман Головченко отметил, что Правительство планирует в 2021 году рост ВВП Беларуси на 3,5%.

"Предлагаемый прогноз по темпам роста экономики (в 2021 году - прим.) на уровне 103,5% при оценке текущего года в 100% (нулевой рост ВВП - прим.) достаточно напряженный. Больше половины этого прироста - 1,9 процентного пункта - планируется обеспечить за счет внешнего спроса. Решение этой задачи потребует четкой и продуманной экспортной стратегии", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

В этой связи он поручил Минэкономики "творчески подойти к формированию номенклатуры товарных балансов на следующий год, дополнить ее конкурентоспособными позициями".