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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ СВОИ РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ НОВЕЙШИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ»


17:22 21.07.2020

БГУ представит свои разработки на выставке новейших научно-технических достижений «Беларусь Интеллектуальная», которая откроется 23 июля в Минске (пр-т Независимости, 66).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в число выставочных экспонатов комплекса БГУ включены восемь инновационных разработок. Среди них известные разработки и новейшие технологии, находящиеся в начальной стадии их реализации и выполненные в области медицины и здравоохранения; промышленного оборудования; информационных технологий и др.

В частности, будет продемонстрирована многоразовая трехслойная защитная маска. Она обладает брызгоустойчивостью и воздухопроницаемостью, биосовместима с кожей человека, выдерживает многократную стерилизацию кипячением в воде при температуре 100 °С в присутствии лимонной или уксусной кислот. При этом маска износостойкая и полностью сохраняет свои защитные функции после регенерации. Использовать ее можно в течение длительного времени.

В качестве натурального экспоната покажут «Умные окна». Изобретение не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Их можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное. Это позволяет пользователю отказаться от штор и жалюзи. Новацию также можно использовать как информационное табло, заменяя бумажные ценники в торговых центрах. Это позволит дистанционно изменять стоимость и наименование товара по всей торговой точке с централизованного блока управления на компьютере.

В списке выставочных экземпляров также «Полилактидные матриксы для сращивания костей». Биоразлагаемые каркасы ускоряют заживление костных тканей после тяжелых переломов, врожденных патологий и текущих ортопедических заболеваний. Они вживляются на место травмы хирургическим путем. В течение месяца происходят регенерация раны и образование новых тканей. В дальнейшем извлечение этой конструкции не требуется, так как ее состав обеспечивает био- совместимость, разлагаемость и нетоксичность. В настоящее время ученые провели доклинические испытания и работают над добавлением в матриксы антибиотиков для снижения риска инфицирования при хирургической операции.

Организатором выставки выступает Национальная академия наук Беларуси.
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