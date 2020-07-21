В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 9,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 94,5% к уровню первого полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 100,7%, в обрабатывающей промышленности – 92,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,2%.

Индекс промышленного производства в июне 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 96,5%, с маем 2020 г. – 102,1%.