|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ» СЕРТИФИЦИРОВАЛО ПРОДУКЦИЮ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ
16:44 21.07.2020
ОАО «Витебские ковры» сертифицировало продукцию на соответствие требованиям международного стандарта Standard 100 by Oeko-Tex.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», прохождение сертификации подтверждает экологическую безопасность продукции в том числе при прямом контакте с кожей.
Наличие этого сертификата позволит повысить шансы на успех в продвижении изделий на высоко конкурентном европейском рынке, уверены на предприятии.
Standard 100 by Oeko-Tex – это независимая международная система сертификации текстильной продукции на всех этапах производства (от сырья до готовых изделий), предусматривающая проверку товара на наличие вредных веществ. Поэтому маркировка знаком о прохождении такой сертификации свидетельствует, что все материалы безвредны и нетоксичны. Сертификационный аудит проводил исследовательский институт Hohenstein (Германия), который входит в международное сообщество центров, ответственных за сертификацию Oeko-Tex. Лабораторная проверка изделий проводится на основании 100 критериев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2020
Курсы в банках
на 21.07.2020
Конвертация в банках
на 21.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте