ОАО «Витебские ковры» сертифицировало продукцию на соответствие требованиям международного стандарта Standard 100 by Oeko-Tex.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», прохождение сертификации подтверждает экологическую безопасность продукции в том числе при прямом контакте с кожей.

Наличие этого сертификата позволит повысить шансы на успех в продвижении изделий на высоко конкурентном европейском рынке, уверены на предприятии.

Standard 100 by Oeko-Tex – это независимая международная система сертификации текстильной продукции на всех этапах производства (от сырья до готовых изделий), предусматривающая проверку товара на наличие вредных веществ. Поэтому маркировка знаком о прохождении такой сертификации свидетельствует, что все материалы безвредны и нетоксичны. Сертификационный аудит проводил исследовательский институт Hohenstein (Германия), который входит в международное сообщество центров, ответственных за сертификацию Oeko-Tex. Лабораторная проверка изделий проводится на основании 100 критериев.