64,3% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на 1 июля применяют упрощенную систему налогообложения 89,5 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,8 тыс. организаций и 64,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 8,5%.

От данной категории плательщиков поступило 300,0 млн рублей, в том числе от организаций – 227,4 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 72,6 млн рублей.