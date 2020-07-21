В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 39,4 млн тонн грузов, или 101,3% к первому полугодию 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 15,7 млрд. тонно-километров, или 110% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовалось 114,9 млн человек, или 86,3% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 811,1 млн пассажиро-километров, или 83,6% к уровню первого полугодия 2019 г.