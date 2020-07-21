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ЭКОНОМИКА РБ


ВПЕРВЫЕ ЗА 17 НЕДЕЛЬ ДИНАМИКА ЦЕН НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ОКАЗАЛАСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ


15:55 21.07.2020

Впервые за 17 недель динамика цен на вторичном рынке жилья оказалась положительной. Индекс цен на квартиры с 13 по 20 июля вырос на 0,1% и составил 1392 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,2% и составляет на данный момент 1327 $/м2. На первичном рынке рост цен наблюдался 7 из 8 последних недель.

Первый за долгое время рост цен на вторичном рынке жилья связан с оттоком более дешевых объектов из базы. Поведение оставшихся продавцов по сравнению с предыдущими неделями отличалось несущественно. Более того, средний размер скидок в объявлениях был самым значительным с начала лета.

Объем предложения квартир в Минске снижается на протяжении последних 3 недель. За минувшие 7 дней число выставленных на продажу объектов сократилось на 3,3%.

Наиболее ощутимый отток был у «однушек» (-6,6%). Квартир других типов стало меньше на 1,8-2,5%. Среди районов города выделялись Первомайский и Заводской, предложение квартир в которых сократилось на 7,7% и 6,4% соответственно.

Снижение продолжилось лишь у 2-комнатных квартир, остальные сегменты завершили неделю ростом цен.

В пяти столичных районах отмечен рост среднего ценового уровня с максимальными темпами во Фрунзенском (+0,7%). При этом, довольно ощутимое снижение зафиксировано в районе с самой дорогой недвижимостью — Центральном (-1,8%).

Рост ценового индекса нашел отражения и на локальном уровне. Впервые с марта микрорайонов с положительной динамикой цен оказалось больше, чем с отрицательной.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 808 $/м2 (-0,2%), Витебск — 633 $/м2 (+0,6%), Гомель — 630 $/м2 (-0,3%), Гродно — 739 $/м2 (без изменений), Могилев — 643 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (+0,7%), Солигорск — 886 $/м2 (+0,1%), Молодечно — 739 $/м2 (+0,2%), Жодино — 736 $/м2 (+0,1%), Слуцк — 580 $/м2 (без изменений).
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