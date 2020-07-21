Александр Лукашенко отметил европейский уровень здравоохранения в Беларуси и Гомельской области в частности. Оценка прозвучала сегодня во время встречи с «активом Гомельской области».

"В Гомеле мы создали мощнейшую медицинскую базу. Не хуже, чем в столице. Если, не дай бог, что-то случилось серьезное у человека со здоровьем, то ему не обязательно по многим болезням ехать в Минск. В Гомеле есть практически все. И врачи, и оборудование, и современные центры", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в Гомельской области построено немало учреждений здравоохранения, и по показателям область в медицинской сфере находится на хорошем уровне.

"Посмотрели недавно на медицинские показатели по Гомельской области и сравнили с европейскими. Не хуже, чем у европейцев. И это результат той огромной работы, которую мы проделали в здравоохранении за последние годы", - считает он.