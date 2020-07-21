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ЭКОНОМИКА РБ


ГЛУБОКСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ ВНЕДРЯЕТ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ


15:02 21.07.2020

ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» в целях уменьшения расхода топлива активно внедряет системы рекуперации тепловых вторичных энергоресурсов (ВЭР). Об этом сообщил главный специалист инспекционно-энергетического отдела Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Юрий Ковалев.

По его словам, реализация схемы рекуперации тепловых ВЭР организована на системе вентиляционных выбросов приточно-вытяжной вентиляции с помощью перекрестноточного теплообменного аппарата (пластинчатого рекуператора), а также от системы уходящих газов газового теплогенератора TVA-2300-200 и сушильного агента сушилки VRC-5.

Особенностью мероприятия является процесс возвращения части низкопотенциального тепла из использованного воздуха от двух направлений хозяйственной деятельности предприятия: воздухообмен в консервном цеху головной части предприятия и выработка тепловой энергии теплогенергатором для сушилки в цеху по производству сухого молока. Произведенные тепловые ВЭР поступают для подогрева воды в консервном цеху и для поддержания температуры в сушильном комплексе цеха по производству сухого молока.

Так, во 2 квартале 2020 года данная схема утилизация тепла была смонтирована и введена в работу. Монтаж системы рекуперации проводился как собственными силами предприятия, так и специалистами предприятия-производителя. Оборудование (BAT-KLIMA Словакия и Fanber Россия) приобретено за счет собственных средств ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат».

Условно-годовой экономический эффект от проведения рекуперация тепла в консервном цеху составит – 22 т у.т. Затраты на внедрение мероприятия составили 23881 руб. Простой срок окупаемости – 2,1 года. Экономический эффект с момента внедрения (6 апреля 2020 года) составил 3,2 ту.т.

При проведении рекуперации тепла в цеху по производству сухого молока условно-годовой экономический эффект составит – 65,2 т у.т. Затраты на внедрение мероприятия составили 175600 руб. Простой срок окупаемости – 5,2 года. Экономический эффект с момента внедрения (15мая 2020 года) составил 5,7 т у.т.
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