В первом полугодии 2020 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 2574 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 224,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 127,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 56,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 94 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 67,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 39,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 17,4% от общего ввода по области.