Постепенно все центральные районные поликлиники Беларуси будут оснащены компьютерными томографами. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

«Что касается Минска, то в ближайшее время начнут прием пациентов для проведения КТ-исследований восемь поликлиник», - сказал Караник, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

Министр напомнил, что недавно между Александром Лукашенко и бизнесменом Михаилом Гуцериевым была достигнута личная договоренность о поставке в нашу страну десяти компьютерных томографов. По словам Владимира Караника, два аппарата установлены в стационарах, а восемь - в центральных районных поликлиниках Минска.

"Таким образом, в Минске в ближайшие полтора месяца все центральные поликлиники столицы будут иметь компьютерные томографы", - подчеркнул он.

Напомним, 17 июля в 5-й клинической больнице Минска был открыт кабинет компьютерной томографии. Аппарат - первый из 10, которые подарил Беларуси, Михаил Гуцериев.