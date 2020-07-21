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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТЕПЕННО ВСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ БЕЛАРУСИ БУДУТ ОСНАЩЕНЫ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТОМОГРАФАМИ - МИНИСТР
14:13 21.07.2020
Постепенно все центральные районные поликлиники Беларуси будут оснащены компьютерными томографами. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
«Что касается Минска, то в ближайшее время начнут прием пациентов для проведения КТ-исследований восемь поликлиник», - сказал Караник, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.
Министр напомнил, что недавно между Александром Лукашенко и бизнесменом Михаилом Гуцериевым была достигнута личная договоренность о поставке в нашу страну десяти компьютерных томографов. По словам Владимира Караника, два аппарата установлены в стационарах, а восемь - в центральных районных поликлиниках Минска.
"Таким образом, в Минске в ближайшие полтора месяца все центральные поликлиники столицы будут иметь компьютерные томографы", - подчеркнул он.
Напомним, 17 июля в 5-й клинической больнице Минска был открыт кабинет компьютерной томографии. Аппарат - первый из 10, которые подарил Беларуси, Михаил Гуцериев.
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