ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛСЯ НА 2,5%

13:52 21.07.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за первое полугодие 2020 г. в текущих ценах составил 6626,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,5% меньше к уровню первого полугодия 2019 г.