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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗД НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ ИЗ ГРОДНО В МИНСК И ОБРАТНО С 24 ИЮЛЯ
13:39 21.07.2020
С 24 июля 2020 года новый современный дизель-поезд начнет курсировать по маршруту Гродно-Минск-Гродно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, поезд №730/729 Гродно-Минск-Гродно с 24 июля будет курсировать новым моторвагонным подвижным составом ДП6. Ранее движение данного поезда было организовано подвижным составом локомотивной тяги.
Запуск нового шестивагонного дизель-поезда производства польской компании «PESA Bydgoszcz SA» на участке Гродно-Минск стал возможен благодаря планомерному обновлению Белорусской железной дорогой парка моторвагонного подвижного состава. В 2019 году на дорогу было поставлено 3 шестивагонных дизель-поезда ДП6, в 2020-м – запланирована поставка еще 3-х.
Шестивагонный дизель-поезд ДП6-004, который будет курсировать по маршруту Гродно-Минск-Гродно, поступил на Белорусскую железную дорогу в 2020 году.
Приобретение современного моторвагонного подвижного состава связано с реализацией нового формата пассажирских перевозок. Он предусматривает организацию перевозок пассажиров между областными центрами комфортабельными дизель- и электропоездами, что высвобождает из эксплуатации вагоны локомотивной тяги и тяговый подвижной состав. При этом акцент сделан на перевозки в дневное время.
Новый подвижной состав ДП6 соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. В шестивагонном дизель-поезде ДП6 имеется 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Конструкционная скорость движения поезда составляет 140 км/ч.
Просторный салон оборудован мягкими креслами с индивидуальными регулировками положения их спинки и подлокотников, информационной аудио- и видеосистемой для пассажиров. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов, также в дизель-поезде установлено оборудование для обеспечения доступа к развлекательным ресурсам на бортовом медиа-сервере и беспроводному интернету по системе Wi-Fi. В салоне имеется многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. В поезде установлено четыре туалетных комплекса вакуумного типа, один из них приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также оборудован пеленальным столиком.
Каждый вагон оборудован системой кондиционирования воздуха, предусмотрено устройство тепловых завес входных дверей, препятствующее поступлению холодного воздуха снаружи и выходу теплого воздуха из салонов. Пониженный пол и двери с выдвижными ступеньками делают процесс посадки пассажиров максимально быстрым и удобным.
Пассажиры Белорусской железной дороги уже успели оценить комфортные поездки шестивагонными дизель-поездами ДП6. Курсирование трех пар данных поездов с декабря 2019 года организовано в сообщении Минск-Витебск.
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