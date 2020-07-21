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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВНЕС В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ
13:11 21.07.2020
За первое полугодие 2020 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в консолидированный бюджет внесено 2,5 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 40,0% консолидированных поступлений города Минска.
Всего в Минске зарегистрировано почти 122,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 3,9%.
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