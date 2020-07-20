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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС МЕЛИОРАЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
12:46 21.07.2020
Александр Лукашенко поручил правительству рассмотреть вопрос мелиорации в Гомельской области. Поручение прозвучало сегодня во время встречи с «активом» региона.
Он отметил, что по пути в Гомель видел недостатки хозяйствования на земле в плане мелиорации, и таких территорий немало.
"Их нужно спасти в ближайшие год-два. Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации, прежде всего в Гомельской области. Эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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