Александр Лукашенко поручил правительству рассмотреть вопрос мелиорации в Гомельской области. Поручение прозвучало сегодня во время встречи с «активом» региона.

Он отметил, что по пути в Гомель видел недостатки хозяйствования на земле в плане мелиорации, и таких территорий немало.

"Их нужно спасти в ближайшие год-два. Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации, прежде всего в Гомельской области. Эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.