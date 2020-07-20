В Брестской области Розничный товарооборот в I полугодии 2020 г. составил 3046,2 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,1 рубля против 11,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота области, в I полугодии 2020 г. составил 2715,5 млн рублей, или 103% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в I полугодии 2020 г. составил 104,1 млн рублей, или 79,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В I полугодии 2020 г. оптовый товарооборот составил 2087,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,8% к уровню I полугодия 2019 г.