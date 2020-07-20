ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


STADLER ЗАВЕРШИЛ ПОСТАВКУ ПОЕЗДОВ ДЛЯ МИНСКОГО МЕТРО


11:57 21.07.2020

Stadler завершил поставку поездов для минского метро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе ЗАО «Штадлер Минск».

Теперь сотрудничество между государственным предприятием «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» продолжится в сфере гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного подвижного состава.

Напомним, последний десятый пятивагонный поезд для государственного предприятия «Минский метрополитен» покинул территорию «Штадлер Минск» в конце мая 2020 года и после успешного завершения приемо-сдаточных процедур начал коммерческую эксплуатацию на действующих линиях Минского метро вместе с остальными ранее поставленными составами.

В начале февраля нынешнего года произошла первая поездка с пассажирами на новом четырехвагонном поезде метро Stadler и уже сегодня все десять составов находятся в постоянной эксплуатации.

По аналогии с первым четырехвагонным метро-поездом, состав в пятивагонном исполнении с апреля 2020 года проходил необходимый объем приемочных испытаний, результатом которых стало подписание акта соответствия конструкции нового подвижного состава для столичного метро требованиям безопасности. Стоит отметить, что все поезда прошли приемочные испытания успешно и вовремя.

Пассажиры и машинисты не раз отмечали современность и преимущества новых поездов-метро Stadler: яркий запоминающийся дизайн, сквозной проход вдоль всего состава, наличие USB-разъемов в пассажирском салоне, современную информационную пассажирскую систему, наличие системы кондиционирования в салоне и кабине машиниста, вертикальные поручни в зоне накопительной площадки, низкий уровень шума, эргономичность кабины машиниста и многие другие. Новые поезда соответствуют всем необходимым требованиям в части безопасности, комфорта, удобства управления и технического обслуживания. Все это позволило электропоезду для Минского метрополитена модели М110 стать победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 в номинации «Продукция производственно-технического назначения» с присуждением статуса «Новинка года».

В январе 2017 года руководство государственного предприятия «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор на поставку десяти поездов метро для города Минска: шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных поездов. Разработка и производство нового подвижного состава осуществлялись на белорусском предприятии «Штадлер Минск» в соответствии с новейшими решениями в области железнодорожного машиностроения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2020
валюта курс
EUR 2.7469
USD 2.3990
RUB 3.3362
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7469 +0.015
USD 2.3990 -0.0004
RUB 3.3362 -0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7440
USD 2.3940 2.4020
RUB 3.3410 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 21.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 81.4000 81.9000
USD/RUB 71.4000 71.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте