Stadler завершил поставку поездов для минского метро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе ЗАО «Штадлер Минск».

Теперь сотрудничество между государственным предприятием «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» продолжится в сфере гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного подвижного состава.

Напомним, последний десятый пятивагонный поезд для государственного предприятия «Минский метрополитен» покинул территорию «Штадлер Минск» в конце мая 2020 года и после успешного завершения приемо-сдаточных процедур начал коммерческую эксплуатацию на действующих линиях Минского метро вместе с остальными ранее поставленными составами.

В начале февраля нынешнего года произошла первая поездка с пассажирами на новом четырехвагонном поезде метро Stadler и уже сегодня все десять составов находятся в постоянной эксплуатации.

По аналогии с первым четырехвагонным метро-поездом, состав в пятивагонном исполнении с апреля 2020 года проходил необходимый объем приемочных испытаний, результатом которых стало подписание акта соответствия конструкции нового подвижного состава для столичного метро требованиям безопасности. Стоит отметить, что все поезда прошли приемочные испытания успешно и вовремя.

Пассажиры и машинисты не раз отмечали современность и преимущества новых поездов-метро Stadler: яркий запоминающийся дизайн, сквозной проход вдоль всего состава, наличие USB-разъемов в пассажирском салоне, современную информационную пассажирскую систему, наличие системы кондиционирования в салоне и кабине машиниста, вертикальные поручни в зоне накопительной площадки, низкий уровень шума, эргономичность кабины машиниста и многие другие. Новые поезда соответствуют всем необходимым требованиям в части безопасности, комфорта, удобства управления и технического обслуживания. Все это позволило электропоезду для Минского метрополитена модели М110 стать победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 в номинации «Продукция производственно-технического назначения» с присуждением статуса «Новинка года».

В январе 2017 года руководство государственного предприятия «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор на поставку десяти поездов метро для города Минска: шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных поездов. Разработка и производство нового подвижного состава осуществлялись на белорусском предприятии «Штадлер Минск» в соответствии с новейшими решениями в области железнодорожного машиностроения.