|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИЛ 76,7% БЮДЖЕТА МИНСКА
11:40 21.07.2020
Негосударственный сектор экономики на 1 июля 2020 года обеспечил 76,7% бюджета Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе в структуре поступлений по категориям плательщиков вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,0%.
На организации государственного сектора приходится 23,3% всех поступлений, на физических лиц – 2,8%, на индивидуальных предпринимателей – 1,9%.
В Минске насчитывается 136,5 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Эти плательщики внесли в бюджет платежей на сумму 4690,0 млн рублей и 1 477,4 млн рублей соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2020
Курсы в банках
на 21.07.2020
Конвертация в банках
на 21.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте