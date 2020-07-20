Негосударственный сектор экономики на 1 июля 2020 года обеспечил 76,7% бюджета Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе в структуре поступлений по категориям плательщиков вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,0%.

На организации государственного сектора приходится 23,3% всех поступлений, на физических лиц – 2,8%, на индивидуальных предпринимателей – 1,9%.

В Минске насчитывается 136,5 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Эти плательщики внесли в бюджет платежей на сумму 4690,0 млн рублей и 1 477,4 млн рублей соответственно.