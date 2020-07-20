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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ РУХНУЛИ НА 15,3%
11:13 21.07.2020
В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 10,6 млн тонн грузов, или 84,7% к первому полугодию 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2 636,4 млн. т.км, или 97,1% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовались 82,4 млн. человек, или 86,8% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот транспорта составил 520 млн. пассажиро-километров, или 82,9% к уровню первого полугодия 2019 г.
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