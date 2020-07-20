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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СУДЕБНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЗЫСКАНО 59 МЛН РУБЛЕЙ
10:45 21.07.2020
В первом полугодии 2020 года органами принудительного исполнения возбуждено 979 тыс. исполнительных производств.
Как сообщается на сайте Министерства юстиции, в структуре поступающих исполнительных документов превалируют исполнительные надписи нотариусов – 41,3%. Значительная часть таких исполнительных документов содержит требование о взыскании задолженности за оказанные коммунальные услуги.
Выданные судами исполнительные документы составили 27,1%, многочисленными из них являются постановления по делам об административных правонарушениях.
Третьими по количеству предъявленных к принудительному исполнению документов являются постановления органов внутренних дел – 26,4%, среди которых наибольшее количество составляют постановления о наложении административного взыскания за превышение установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.
Общее количество исполнительных документов, исполненных в полном объеме, с учетом направленных по месту получения должниками доходов, составило 80% от всех оконченных исполнительных производств (первое полугодие 2019 года – 83%).
Всего по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебными исполнителями в первом полугодии 2020 года взыскано 718 млн рублей, что на 4,1% больше, чем в первом полугодии 2019 года (690 млн рублей).
В доход государства взыскано 59 млн рублей, или на 34% больше, чем в первом полугодии 2019 года (44 млн рублей).
Остаток исполнительных производств по сравнению с началом года снижен с 1,11 млн до 1,01 млн (на 100 тысяч производств, или на 9%).
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