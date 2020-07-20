В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 6423,2 млн рублей или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню первого полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,1%, в обрабатывающей промышленности – 97,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,6%.

Индекс промышленного производства в июне 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 99,3%, с маем 2020 г. – 103,1%.