За первое полугодие на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализовано 202 тыс. т шрота масличных культур на сумму 157 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в натуральном выражении рост к аналогичному периоду прошлого года составил 8%, а в стоимостном – 23%. В результате доля биржевых продаж в общем объеме закупок шрота сельхозпредприятиями Республики Беларусь достигла 40%.

Шрот масличных – один из самых востребованных товаров в сфере животноводства, и ежегодно биржевой рынок данной продукции прирастает на несколько процентов.

«Торги шротами регулярно проводятся на биржевой площадке с 2007 года. В основном реализуется соевый и подсолнечный шрот, а продавцами выступают до 100 субъектов хозяйствования, среди которых крупные белорусские и иностранные компании-производители. При этом созданная на бирже конкурентная среда способствует формированию более низких цен, чем на внебиржевом рынке. Естественно, это привлекает покупателей», – отметил начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Виктор Дерешов.

В свою очередь поставщики белкового сырья тоже заинтересованы работать через БУТБ.

«На бирже аккредитовано большинство предприятий агропромышленного комплекса, которые являются непосредственными потребителями шрота в Беларуси. В результате продавцы экономят на маркетинге, получая прямой доступ к своей целевой аудитории. Одновременно снижаются и коммерческие риски, так как биржа строго следит за исполнением договорных обязательств. Уже несколько лет доля проблемных сделок у нас не превышает одного процента», – подчеркнул Виктор Дерешов.

На 1 июля 2020 года на БУТБ аккредитованы 23 892 компании, в том числе 4 729 нерезидентов из 63 стран мира. С начала года товарооборот по секции сельхозпродукции составил 415 млн BYN.