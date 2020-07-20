ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛСЯ НА 1,9%

09:28 21.07.2020 Согласно первой оценке объем валового регионального продукта Брестской области за I полугодие 2020 г. в текущих ценах составил 5905,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1,9% меньше к уровню I полугодия 2019 г.