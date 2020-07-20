В январе-июне 2020 г. организациями всех форм собственности построено 20,7 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1774,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 681,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 515,3 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 350,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 530,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,9% от общего ввода по республике.