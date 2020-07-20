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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 20,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:10 21.07.2020
В январе-июне 2020 г. организациями всех форм собственности построено 20,7 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1774,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 681,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 515,3 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 350,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 530,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,9% от общего ввода по республике.
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