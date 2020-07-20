Розничный товарооборот в первом полугодии 2020 г. составил 2574,4 млн. рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,2% розничного товарооборота области, составил 2269,9 млн. рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 91,9 млн. рублей, или 76,4% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.

В первом полугодии 2020 г. оптовый товарооборот составил 1427 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 87,6% к уровню первого полугодия 2019 г.