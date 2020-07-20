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ЭКОНОМИКА РБ


ХИМИКИ БГУ РАБОТАЮТ НАД СОЗДАНИЕМ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ КАРКАСОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТЕЙ


18:00 20.07.2020

Химики БГУ с участием международного коллектива работают над созданием биоразлагаемых каркасов для сращивания костей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, состав разработчиков представлен также учеными из России, Германии и Ирландии.

Сегодня для ортопедии, хирургии актуальной является проблема ускорения заживления костных тканей после тяжелых переломов, врожденных патологий и текущих ортопедических заболеваний. Коллектив ученых предлагает на место поврежденного костного участка вживлять полилактидный матрикс. Это объемная трехмерная пористая конструкция из биоразлагаемого полимера, которая с точностью до нескольких нанометров индивидуально «отливается» под конкретного пациента. Форма, размер зависят от характера и специфики повреждений. Матрикс выполняет двойную функцию – опорную и восстановительную. С одной стороны, не требуется гипсовая фиксация, а с другой, происходит стимулирование роста клеток и ускорение процесса заживления.

Вживляются матриксы на место травмы хирургическим путем. В течение месяца происходят регенерация раны и образование новых тканей. В дальнейшем извлечение этой конструкции не требуется, так как ее состав обеспечивает био- совместимость, разлагаемость и нетоксичность.

В группе международного коллектива ученые БГУ отвечают за разработку состава матриксов. Материал для них изготавливается из полимера, производимого в НИИ физико-химических проблем БГУ.

В настоящее время ученые провели доклинические испытания и работают над добавлением в матриксы антибиотиков для снижения риска инфицирования при хирургической операции.

При успешной реализации научного проекта данная инициатива будет предложена медикам для дальнейшей апробации и внедрения в практику.
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