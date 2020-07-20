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ЭКОНОМИКА РБ


В СТОЛИЦЕ РЕЗУЛЬТАТИВНО ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


17:53 20.07.2020

Аукционы по продаже изолированных помещений, организованные Минским городским центром недвижимости, прошли в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, все три изолированных помещения, выставленных на аукционы на прошлой неделе, нашли своих покупателей. Одно из самых дорогих – расположено в Советском районе по ул. Восточной, 46-2Н (площадь – 309,2 м²) и продано за 68 тыс. 781 рубль 35 копеек. Помещение площадью 32,2 м² на ул. К. Чорного, 16-2Н, которое находится в Первомайском районе, было приобретено за 60,5 тыс. рублей, что почти в пятнадцать раз выше начальной цены продажи. Помещение на ул. Шаранговича, 78-1Н площадью 19,8 м² ушло с молотка за 46000 рублей с увеличением начальной цены в 7 раз.

Традиционно изолированные помещения вызывают повышенный интерес у представителей бизнеса. Прошедшие аукционы не стали исключением. Так, на помещение по ул. Шаранговича было подано 17 заявок на участие.

Следующий аукцион запланирован на 21 июля. Его предметом станет помещение на ул. В. Хоружей, 24 /1-177.

До конца текущего года запланировано вовлечь в хозяйственный оборот еще 20 объектов недвижимости путем продажи их на аукционе.

Более подробную информацию о предстоящих аукционах всегда можно найти на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу и Минского городского исполнительного комитета.
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