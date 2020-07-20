В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 5,9 млн тонн грузов, или 100,9% к первому полугодию 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 887,1 млн тонно-километров, или 96,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовалось 81,6 млн человек, или 86,5% к аналогичному периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 611,9 млн пассажиро-километров, или 81,6% к уровню первого полугодия 2019 г.