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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОДРОСЛИ ПОЧТИ НА 1%
17:47 20.07.2020
В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 5,9 млн тонн грузов, или 100,9% к первому полугодию 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 887,1 млн тонно-километров, или 96,9% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовалось 81,6 млн человек, или 86,5% к аналогичному периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 611,9 млн пассажиро-километров, или 81,6% к уровню первого полугодия 2019 г.
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