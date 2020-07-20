Глобальный сервисный IT-дистрибутор Axoft заключил дистрибуторский договор с производителем решений для защиты от интернет-угроз, фильтрации опасного, незаконного и нежелательного контента UserGate в Беларуси.

Партнеры Axoft получат конкурентные цены на решения вендора и быстрые поставки без дополнительных затрат по сертификации, смогут воспользоваться технической экспертизой и поддержкой всего цикла продажи от русскоязычных специалистов вендора и дистрибутора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании Axoft, UserGate разрабатывает технологии, обеспечивающие безопасность доступа в Интернет, гибкое управление пользователями, улучшение качества интернет-доступа. Продукты UserGate обеспечивают защиту от интернет-угроз, фильтрацию опасного, незаконного и нежелательного контента, защищая тем самым пользователей от разнообразных рисков, связанных с использованием Интернета. Пользователями решений производителя являются такие компании как «Мегафон» и «Ростелеком». UserGate используется в российских государственных структурах, а также в топливно-энергетических и газодобывающих организациях. В настоящий момент продукты производителя проходят сертификацию в Республике Беларусь.

Теперь партнеры Axoft в Беларуси могут воспользоваться продуктовой и технической экспертизой вендора и дистрибутора на всех этапах продажи, привлекать к участию в проектах инженеров из РФ. Партнеры дистрибутора получат конкурентные цены на решения вендора и быстрые поставки качественных продуктов без дополнительных затрат по сертификации, производитель – широкий партнерский канал Axoft для продвижения решения на рынке РБ.

Флагманский продукт вендора – межсетевой экран нового поколения UserGate, который обеспечивает межсетевое экранирование для предприятий любого размера, поддерживая при этом высокую скорость обработки трафика, многоуровневую безопасность, применение гранулярных политик к пользователям и прозрачное использование интернет-канала.

«Axoft сосредоточится на продвижении решений производителя на рынке Республики Беларусь и расширении партнерской сети UserGate. В ближайших планах – повышение узнаваемости бренда на белорусском рынке, сертификация производства на программные продукты и программно-аппаратные комплексы, развитие партнерской программы и выстраивание системной работы по защите сделок», – сказал Алекс Ржеуцкий, директор по развитию бизнеса в Беларуси и Армении компании Axoft.

«Появление сертификации на продукты UserGate позволит нашей компании закрепить свои позиции на белорусском рынке. Мы хотим предоставить нашим партнерам и заказчикам качественное решение в области информационной безопасности. С помощью дистрибьютора мы будем выстраивать максимально эффективную работу в партнерском канале в Республике Беларусь», – сообщает Дмитрий Курашев, сооснователь UserGate.

Axoft – глобальный сервисный IT-дистрибутор, работающий на рынке России и ВЕЦА. С 2004 года компания помогает IT-производителям, системным интеграторам, реселлерам и сервис-провайдерам обеспечивать корпоративных пользователей IT-решениями и сервисами, которые наилучшим образом решают их бизнес-задачи. В портфеле Axoft представлены SaaS- и IaaS-решения, системы для обеспечения информационной безопасности, инфраструктурное, офисное и научное ПО, а также сопутствующие партнерские сервисы — обучение, консалтинг, маркетинговая, финансовая и техническая поддержки. Компания представлена в 28 городах 9 стран мира: России, Беларуси, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Монголии. Преимущества работы с Axoft уже оценили около 6000 компаний-участников IT-рынка.