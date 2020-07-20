В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,7%, с декабрем 2019 г. – 103,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,97% и 101,6% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 106,3%, потребительские товары – 100,7% и 101,3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,2%, с декабрем 2019 г. – 104,3%, в том числе в растениеводстве – 97,9% и 101,9%, животноводстве – 99,6% и 104,9% соответственно.