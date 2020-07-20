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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 170 ТЫС. РУБЛЕЙ ПРЕДЪЯВЛЕНО К УПЛАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ МОГИЛЕВА ЗА НАЛОГОВЫЕ И ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ
17:03 20.07.2020
По результатам внеплановой проверки могилевского ООО, занимающегося неспециализированной оптовой торговлей продовольственными товарами, доначислено в бюджет 174,3 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области том числе налогов доначислено 113,3 тыс. рублей, пени – 61,0 тыс. рублей. Деньги поступили в бюджет.
В ходе проверки сотрудники инспекции МНС Ленинскому району Могилева установили неправомерное включение в состав затрат, учитываемых при налогообложении, стоимости услуг индивидуальных предпринимателей по поиску контрагентов, которые они не оказывали. Также завышались расходы на суммы арендной платы за автомобили, арендованные у индивидуального предпринимателя и их заправку, которые фактически не участвовали в финансово-хозяйственной деятельности организации.
Проверяющие собрали все доказательства, подтверждающие установленные нарушения, в том числе, фактическую реализацию товаров, числящихся в бухгалтерском учете предприятия в остатках.
Кроме того, организацией не производилось исчисление налога на недвижимость по нежилому помещению.
За нарушения налогового и иного законодательства организация и ее должностные лица привлечены к административной ответственности по статье 13.6 КоАП Республики Беларусь.
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