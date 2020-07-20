В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 7 015,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,5% к уровню первого полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,1%, в обрабатывающей промышленности – 96,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101%.