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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СНИЗИЛОСЬ НА 3,5%
16:44 20.07.2020
В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 7 015,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,5% к уровню первого полугодия 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,1%, в обрабатывающей промышленности – 96,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101%.
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