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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «БРЕСТ» ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА


16:21 20.07.2020

Подведены итоги конкурса на соискание премии Брестского областного исполнительного комитета в области качества за 2019 год.

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», Победителем в номинации «предприятие с численностью работников более 500 человек» признан резидент СЭЗ – СООО «ПП Полесье».

СООО «ПП Полесье» – резидент СЭЗ «Брест» с 2011 года. Предприятие известно более 20 лет как производитель высококачественных пластмассовых игрушек. Производственный комплекс компании позволяет выпускать широкий ассортимент игрушек и хозяйственно-бытовых товаров. При производстве используется только сертифицированное сырье и красители, пригодные к контакту с пищевыми продуктами. Численность работников предприятия на июнь 2020 года составляла 2900 человек.

Кроме того, решением Брестского облисполкома резидент СЭЗ «Брест» СООО «БОНШЕ» награжден дипломом за активную работу, проводимую по повышению качества выпускаемой продукции и внедрению высокоэффективных методов управления качеством.

СООО «БОНШЕ» - крупнейший производитель шампиньонов в Беларуси и в СНГ. Предприятие зарегистрировано в СЭЗ «Брест» в 2004 году. Построенная первая очередь производственного комплекса дала первый урожай под торговой маркой «БОНШЕ» в 2009 году. На тот момент численность работников предприятия составляла около 60 человек. Посевные площади – 3090 м2, а объем производимой продукции за месяц не превышал 50 тонн. В 2019 году построен пятый производственный корпус. Численность работников – 750 человек. Общие посевные площади – 41884 м², на которых ежемесячно выращивается до 1200 тонн грибов.
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