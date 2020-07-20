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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ГЕНОМНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ СОСТОИТСЯ 21 ИЮЛЯ
16:14 20.07.2020
21 июля 2020 года в ГНУ «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси» (ул. Академическая, 27, 1 этаж, левое крыло здания) состоится торжественное открытие модернизированного Республиканского центра геномных биотехнологий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, строительные работы, которые продолжались в течение двух лет, закончились появлением модернизированных лабораторий, оснащенных самым современным научным оборудованием. Теперь центр полностью соответствует мировым требованиям, предъявляемым к ПЦР-лабораториям. В соответствии с задачами, которые предстоит решать в модернизированном центре, произведено зонирование помещений, предусмотрена специальная система вентиляции, шлюзы и т.д.
Модернизация центра позволит существенно повысить качество и конкурентоспособность работ, наращивать объемы и спектр, оказываемых услуг по генетическому анализу, создаст благоприятные условия для международного сотрудничества.
Сегодня в центре оказываются услуги по генетическому тестированию предрасположенности к более 20 социально значимым заболеваниям (сердечно-сосудистые, остеопороз, диабет 2-го типа, тромбофилия и др.).
Модернизированный центр расширит спектр услуг. Станет возможным определение индивидуальных генетических особенностей метаболизма витаминов, алкоголя, холестерина, старения кожи, состояния волос, расшифровка полногогенома человека. Сегодня более 16 тысяч жителей Беларуси имеют генетический паспорт.
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