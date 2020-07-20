В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,1%, с декабрем 2019 г. – 102,2%, к январю-июню 2019 года – 103,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в июне подорожали по сравнению с маем на 0,5 процентных пункта, с начала года – на 3,8%, в январе-июне текущего года к январю-июню 2019 года – на 3,3%.

Цены на услуги в июне выросли по сравнению с маем на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 4,4%, за январь-июню 2020 года к январю-июню 2019 года – на 7,3%.