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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 300 ГАЗОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ ЗАМЕНЯТ НА ВИТЕБСКОЙ ТЭЦ
15:31 20.07.2020
В филиале «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» проводятся работы по замене вторичных газовых вентилей контрольно-измерительных приборов и автоматики, отработавших более 20 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», выполнение данных работ требует наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, поэтому работы выполняются с привлечением подрядной организации ОАО «Энерготехпром».
В рамках заключенного договора персоналу ОАО поставлена задача по замене 312 газовых вентилей. Работы начаты в июне и должны быть выполнены до конца июля текущего года.
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